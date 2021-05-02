Gizemli hastalık Beyaz Saray’da

İlk olarak Küba’da görev yapan ABD’li ve Kanadalı diplomatlarda görülen ve enerji saldırısı sonucu yaşandığı düşünülen “Havana Sendromu” isimli gizemli hastalık, yakın zamanda ABD’de ortaya çıkan 3 vaka ile yeniden gündeme geldi. Adını ortaya çıktığı Küba’nın başkenti Havana’dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba’da görev yapan Kanadalı ve ABD’li diplomatlar ile ailelerinde görüldü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve “bilişsel sis” diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başladı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtti. Söz konusu “hastalık” o dönem ABD ile Küba arasında diplomatik gerilime neden oldu.

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BAŞKENT WASHINGTON’DA GÖRÜLDÜ

CNN, 29 Nisan’da yayımladığı bir haberde, geçen yıl iki Beyaz Saray yetkilisinde Havana Sendromu’na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazdı. Habere göre yetkililerden biri, Beyaz Saray’ın güneyindeki Ellipse Parkı’nda görev yaparken sendroma yakalandı. Diğer yetkili de Washington DC yakınlarındaki Virginia’nın Arlington bölgesinde köpeğini gezdirirken bu hastalığa tutuldu. Politico gazetesinin haberine göre de geçen yıl Miami’deki bir ABD yönetimi yetkilisinin Havana Sendromu yaşadığı bildirildi. Bu haberlerle birlikte bugüne kadar ABD topraklarında bilinen vaka sayısı 3 olarak kayıtlara geçti.

Hastalık ilk olarak Küba’da görev yapan ABD’li diplomatlar ve ailelerinde görülmüştü.

SOĞUK SAVAŞ’TAN MİRAS

ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019’da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği ancak henüz net bir çıkarım yapılamayacağı belirtildi. Raporda, söz konusu hastalığa yakalanan kişilerde “beyin anomalileri” görüldüğü belirtilmiş ancak Küba yönetimi bu iddiaları reddetmişti. Raporda, atımlı radyo frekans enerjisi olarak da nitelendirilen mikrodalga radyasyonu saldırılarının 50 yıldan uzun süre önce Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nde ABD’ye karşı silah olarak kullanıldığı da anımsatıldı.

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ÇİN VE RUSYA ŞÜPHESİ

Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen birçok yetkili, henüz net bir sonuca ulaşamasalar da bu saldırıların ardında Rusya ve Çin’in olabileceğinden şüphelenildiğini aktardı. Öte yandan 2018’de Çin’deki ABD’li diplomatlar Küba’dakilere benzer semptomlar yaşadıklarını belirtti. Rusya’nın eylemlerine müdahale için görevli Gizli CIA ajanları da birçok ülkede benzeri sorunları yaşadıklarını belirtti. Pentagon da denizaşırı ülkelerdeki askerlerde hastalığın görüldüğünü belirtti ancak bugüne kadar detaylı bilgi paylaşmadı.

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