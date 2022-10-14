Dünya Gizli belge davasında Trumpın talebine mahkemeden ret
AMERİKA

Gizli belge davasında Trump'ın talebine mahkemeden ret

ABD Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi" talebini reddetti.

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Haber Merkezi AA
Gizli belge davasında Trumpın talebine mahkemeden ret
Donald Trump

Temyiz Mahkemesi yargıçları, Trump'ın, gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi" talebine karşı tek cümlelik ret kararı yayınlarken karara, mahkemenin 9 üyesinin hiçbiri tarafından muhalif görüş notu düşülmedi.

Mahkeme dosyasında, "Bir ABD başkanının evine yapılan olağanüstü baskında ele geçirilen materyallerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir sınırlama, halkın adalet sistemimize olan güvenini aşındırır." ifadesi yer aldı.

Yüksek Mahkemenin kararı, mahkemeden Trump'ın temyiz başvurusunu reddetmesini isteyen Adalet Bakanlığı için büyük bir zafere işaret ediyor.

Trump 5 Ekim'de, Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Trump'ın talebini uygun bularak New York'tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie'yi görevlendirmişti.

Trump, 8 Ağustos'taki FBI baskınında malikanesinde ele geçirilen yaklaşık 100 gizli belge için bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

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