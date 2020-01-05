Gizli toplantıya gidiyordu

Bağdat’taki Kasım Süleymani suikastinin altından ‘Irak’ı işgal’ savaşı çıktı. Tahran’ın son birkaç aydır Bağdat’a “ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sonlandırın” diye baskı yaptığı, bu konudaki lobi çalışmasının da bizzat Kudüs Gücü Komutanı Süleymani tarafından yürütüldüğü iddia edildi. Süleymani’nin Şam’dan Bağdat’a da bu çerçevede görüşmeler yapmak üzere geçtiği iddia edildi.

Kasım Süleymani'nin vurulma anı

PARLAMENTO TOPLANTISI YAPILACAKTI

Süleymani ve aynı saldırıda öldürülen Haşdi Şabi Komutanı El Mühendis’in, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz ve El Fetih Parti Başkanı Hadi El Amiri ile bir evde gizli düzenlenecek toplantıya giderken hedef alındığı öne sürüldü. Gizli toplantının ana gündem maddesinin “ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sonlandırmak” olduğu dile getirildi. Süleymani’nin daha önce de benzer toplantılar düzenlediği bu toplantılarda ABD askeri üslerine saldırı planları yapıldığı öne sürüldü. Irak’taki siyasi kaynaklar, “Saldırı olmasaydı ABD’nin askeri varlığı parlamento gündemine getirilecekti” bilgisini paylaştı.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Öte yandan “ABD Süleymani’nin Bağdat’ta olduğunu nereden biliyordu” sorusu da aydınlığa kavuştu. Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda normal uçakların yanı sıra ABD askeri uçaklarının da yer aldığına dikkat çeken kaynaklar, “Bağdat havalimanı şu an ikiye bölünmüş durumda. ABD askerleri de burada aktif görev alıyor. Bağdat Uluslararası Havalimanı’na inen her uçaktan, uçaktaki her şahıstan ABD’nin direkt haberi oluyor. ABD’li yetkililerin Kasım Süleymani’nin gelişinden bu şekilde haberdar oldu. Süleymani, Bağdat Havalimanı’na indikten kısa bir süre sonra ABD İHA’ları tarafından vuruldu” ifadelerini kullandı.