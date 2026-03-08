Yeni Şafak
GKRY'deki İngiliz üslerindeki ailelerin zorunlu tahliye süreci uzatıldı

18:11 18/03/2026, dimanche
AA
GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içerisinde yer alan İngiltere’ye ait Akrotiri egemen üssü ve çevresindeki zorunlu tahliye süreci, Rum basınındaki haberlere göre 13 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı. Karar, bölgedeki askeri personel yakınlarını ve sivil Rum halkını kapsıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üsleri ve çevresindeki asker ailelerinin zorunlu tahliye sürecinin uzatıldığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'nin (Ağrotur) içi ve çevresinde bulunan asker yakını İngiliz aileler için zorunlu tahliye süreci 13 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı.

Üs bölgelerindeki asker ailelerinin geçen hafta Akrotiri'ye İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması sonucu zorunlu olarak bir hafta süreyle tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.


Rum siviller de tahliye bekliyor

Öte yandan, Akrotiri üssünün yakınlarındaki Limasol ve Baf'a bağlı sivil yerleşim yerlerindeki Rumlar da zorunlu tahliye bekliyor ancak henüz bu işlem gerçekleştirilmedi.

GKRY'de yayın yapan Fileleftheros gazetesi, zorunlu tahliye kararının üs bölgesinde yaşayan İngiliz ailelerden 280 kişi ile bölge sakini Rum sivilleri kapsadığını, Rum İçişleri Bakanlığının da bölgede yaşayan Rumlarla ilgili zorunlu tahliye sürecine dair uzatma kararı vermesinin beklendiğini yazdı.

Rum Politis gazetesi de Sivil Savunma Teşkilatı'na ait sığınakların çok kötü durumda bulunduğuna dikkati çekerek, tahliye sürecinin uzamasının sığınakların çoğu yerde depo olarak kullanılmasıyla ilişkili olduğunu ileri sürdü.

GKRY'deki İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye geçen hafta İHA çarpması sonucu zorunlu olmayan personel dağıtılmış, GKRY ise bölgedeki okulları kapatarak bazı sivilleri Rum Milli Muhafız Ordusu'nun yerleşkelerine göndermişti.



