Göçmenler Harris’in evinin önüne bırakıldı

ABD’de siyasi kutuplaşma her geçen gün derinleşiyor. Son olarak Meksika sınırında bulunan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisinden düzensiz göç meselesine ilişkin dikkat çeken bir tepki geldi. Eyalet valiliğinin yönlendirmesiyle Teksas'tan gelen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun hemen dışına bırakıldı.
Amerikan televizyon kanalı Fox News'in yayınladığı videoda, 75 ila 100 kişi taşıdığı bildirilen iki otobüsün Harris'in evinin yakınına geldiği ve çoğu Venezuela'dan gelen düzensiz göçmenlerin daha sonra bir sivil toplum örgütü tarafından yakınlardaki kiliseye nakledildiği görüldü.
Teksas Valisi Greg Abbott, daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Harris, sınırımızın 'güvenli' olduğunu iddia ediyor ve krizi reddediyor. Biden yönetimine işini yapması ve sınırı koruması için çağrıda bulunarak göçmenleri arka bahçesine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.