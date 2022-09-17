Dünya Göçmenler Harrisin evinin önüne bırakıldı
AMERİKA

Göçmenler Harris’in evinin önüne bırakıldı

ABD’de siyasi kutuplaşma her geçen gün derinleşiyor. Son olarak Meksika sınırında bulunan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisinden düzensiz göç meselesine ilişkin dikkat çeken bir tepki geldi. Eyalet valiliğinin yönlendirmesiyle Teksas'tan gelen iki otobüs dolusu düzensiz göçmen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun hemen dışına bırakıldı.

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Göçmenler Harris’in evinin önüne bırakıldı
Siyasi kutuplaşma derinleşiyor.

Amerikan televizyon kanalı Fox News'in yayınladığı videoda, 75 ila 100 kişi taşıdığı bildirilen iki otobüsün Harris'in evinin yakınına geldiği ve çoğu Venezuela'dan gelen düzensiz göçmenlerin daha sonra bir sivil toplum örgütü tarafından yakınlardaki kiliseye nakledildiği görüldü.

Teksas Valisi Greg Abbott, daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Harris, sınırımızın 'güvenli' olduğunu iddia ediyor ve krizi reddediyor. Biden yönetimine işini yapması ve sınırı koruması için çağrıda bulunarak göçmenleri arka bahçesine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
FOTOĞRAF 6
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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD’ye akını devam ediyor.

Meksika’nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD’ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.

Ulusal Göç Enstitüsü’nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı.


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BİR PARÇA BOŞLUK BIRAKIYORLAR

Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.
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Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, \"Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü’nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz\" dedi.

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'KIZIM İÇİN YAPIYORUM'

Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, \"Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz\" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü’nden yanıt beklediğini dile getirdi.
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Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD’ye geçiş izni verilmesini istiyor.


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MEKSİKA’DA SIĞINMA BAŞVURUSU 2021’DE YÜZDE 87 ARTIŞ GÖSTERDİ

Son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika’ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı.

Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.
ABD’ye geçmek isteyen göçmenlerden akılalmaz protesto: Ağızlarını dikerek açlık grevine başladılar
ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.
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