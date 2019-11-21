Göçmenlere Amerikan işkencesi: Yeni doğan bebekler ailelerinden alınıyor, hamile kadınlar zincirlere bağlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin "Sıfır tolerans" politikası nedeniyle Meksika sınırında göçmen ailelere adeta Amerikan işkencesi uygulanıyor. Sınırda hamile göçmenler yeni doğan bebeklerinden ayrılıyor. Hamile kadınlar bileklerinden zincirlerle bağlanıyor.

Hamilelere zincir işkencesi

ABD Başkanı Donald Trump ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza atsa da sınırda göçmenlere karşı uygulanan sert muamele devam ediyor. Teksas'ta çocukların tutulduğu kamp insanlık dışı uygulamalara sahne oluyor. Rewire News'un haberine göre göçmenlere "sıfır tolerans" politikası kapsamında yargılanan göçmenler ABD federal yargı kolluk kuvvetinin (US Marshals Service, USM) nezaretinde tutuluyor. Hamile göçmenlerin bu nezaret sırasında zincirlere bağlı tutulduğu ve tıbbi bakım imkanlarının kısıtlandığı belirtiliyor.

Amerikan rüyası kabusa dönüşüyor

Teksas'ın batı bölgesindeki USM nezaretinde yeni doğum yapmış bazı sığınmacıların bebeklerini Teksas Aile ve Koruyucu Hizmetler Departmanına teslim etmek zorunda kaldıkları öğrenildi. Ailelerin yeni doğan bebeklerine kavuşması için ise USM tarafından serbest bırakılmalarına bağlı.

Teksas'da görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir doktor hamile göçmenlere baskı vakalarının sık sık yaşandığı söylüyor.

Ziyaret yasak

USM merkezinin aynı zamanda hamile göçmenlere ziyareti de yasaklıyor. Göçmenler, çocuklarınının velayetini almaya gelen yakı akrabalarla dahi görüştürülmüyor.

Trump’ın mültecilere yönelik “sıfır tolerans”, politikası çok sayıda çocuğun ailesinden koparılmasına neden olmuş, bu durum ABD’de rahatsızlık oluşturmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Trump ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump göçmenlere karşı vahşi uygulama tavsiyeleriyle de daha önce çok tepki çekmişti. New York Times gazetesinden iki gazetecinin hazırladığı Sınır Savaşları: Trump’ın Göçmenlere Saldırısı’ (Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration) adlı kitapta, Trump'ın danışmanlarıyla özel bir konuşmasında, göçmenlere bacaklarından ateş etme önerisi getirdiği ifade edilmişti.