DünyaGökten altın ve elmas yağdı
ASYA

Gökten altın ve elmas yağdı!

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

Haber MerkeziDiğer
Rusya'da bir uçağın kargo kapağının açılması sonucu altın ve elmaslar piste saçıldı.
Rusya'da bir uçağın kargo kapağının açılması sonucu altın ve elmaslar piste saçıldı.

Rusya'da inanılması güç bir olay yaşandı. Kıymetli madenleri nakletmesi için tutulan uçağın kapağı kalkış sırasında açılınca altın ve pırlantalar havaya uçuştu.

Güvenlik güçleri milyonlarca dolar değerindeki yükü çevredeki tarlalarda toplamaya çalışıyor. Halk ise Yakutsk havalimanı çevresinde etrafa saçılan altınları bulmak için kolaçan ediyor.

20 kilo altın etrafa dağıldı

Tuhaf olay bu sabah meydana geldi. “Yakutmedya” haber sitesinin duyurduğuna göre AN-12 nakliye uçağı her biri 20 kilo ağırlığında olan 172 altın külçeyi, 200'e yakın platin külçeyi ve miktarı belirtilmeyen elmas yükünü alarak yola koyuldu. Uçak tam havalandığı sırada kargo bölümünün kapağı açıldı. Ne olduysa o anda oldu.

Polis, pisti kuşatma altına aldı

Altın külçeler ve geride kalan değerli yük pistin üzerine dökülmeye başladı. Pırlanta dolu torbalar ise pistin dışına kadar uçtu. İnanılması güç olaydan hemen sonra Yakutstk şehrindeki tüm polis birimleri Havalimanına sevk edilerek kalkış pistini kuşatma altına aldı.

Kaybedilen değerli yükün toplanmasına başlandı. Halk ise alan çevresinde “Belki ben de bulurum” diye dolaşmaya koyuldu. Uçağın kalkış sırasında kaybettiği değerli yükün toplam ağırlığının 9 ton olduğu söyleniyor.

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