​Eğitimli kadınların 'yarım' ve 'eksik' olduğunu söyledi

Yahudi din adamı Eli Sadan dört yıl önce verdiği dini derste, eğitimli kadınların "eksik" ve "yarım" olduklarını söylerken kadınların eğitilmesinin suç teşkil ettiğini belirtti.

Kadınların eğitilmesinin modern feminizmin suçu olduğunu öne süren Sadan’ın Channel10 televizyonunda yayınlanan videosunda, “Kadının bağımsız olması, eşine bağımlı olmaması, ekonomik güvence altında olması, kadının iyi bir kadın ve iyi bir anne olma yeteneğini sıfırlar” dediği görülüyor.

Kadınlar bağımlı olsun

Haber7'deki habere göre Kadınların erkeklere muhtaç yaşaması gerektiğini savunan Yahudi din adamı, Kadınların erken yaştan itibaren bağımlı olmamaya yönelik eğitilmesinin sonucunda evlendiği zaman ise "yetersiz" kaldığını iddia etti.

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