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Orta Doğu haberleri: İşgalci İsrail şehit ettiği Filistinlinin cenazesini teslim etti

İşgalci İsrail şehit ettiği Filistinlinin cenazesini teslim etti

İşgalci İsrail Deniz Kuvvetleri, 25 Şubat'ta izin verilen alanın dışına çıktığı iddiasıyla şehit ettiği 18 yaşındaki İsmail Ebu Reyale isimli Filistinli balıkçının cenazesini teslim etti. Oslo Anlaşması'yla Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket eden Filistinliler, işgalci İsrail askerleri tarafından bu haklarından engelleniyor.

Haber MerkeziAA
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.
Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze kentindeki Şifa hastanesine nakledildi.

İşgalci İsrail makamlarının, 25 Şubat'ta İsrail Deniz Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu şehit olan 18 yaşındaki Filistinli balıkçı gencin cenazesini teslim ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail, 25 Şubat'ta Gazze sahilinde teknede avlandığı sırada ateş açarak öldürdüğü Filistinli İsmail Ebu Reyale'nin (18) naaşını teslim etti.

Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye nakledildi.

2 kişi de gözaltına alınmıştı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, 25 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinde 3 Filistinli balıkçının tekneleriyle izin verilen alanın dışına çıktığını iddia ederek, bunun üzerine askerler tarafından ateş edildiğini ve balıkçılardan birinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş ise Filistinlilere ait teknenin avlanmak için izin verilen alanın dışına çıktığı haberini yalanlayarak, "İsrail askerlerinin hedef aldığı tekne arızalandı ve rüzgar nedeniyle İsrail sınırına doğru sürüklendi. Ancak sürüklendiği halde Gazze'de izin verilen alan içinde kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

İşgalci İsrail Oslo Anlaşması'na uymuyor

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Balıkçılar Sendikası'nın verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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