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Dünya

Google 12 bin kişiyi çıkarıyor: 10 bin de Microsoft çıkaracak

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Son olarak Google'ın ana şirketi Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu rakam şirketin toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft da yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Google, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Google, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Teknoloji devi Google, 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Daha önce de Amazon, Microsoft ve Meta(Facebook) işten çıkarmaları açıklamıştı. Google'ın tepe şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlası olan 12 bin kişiyi işten çıkartacak. Açıklama, şirketin CEO'su Sundar Pichai'den geldi. Pichai çalışanlara gönderdiği mektupta "Bu kararı almaya zorlayan şartların sorumluluğunu üstlendiğini" belirtti. Bir insan kaynakları şirketine göre, ABD'li teknoloji şirketleri 2022 yılında 97.171 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 649'luk bir artışı ifade ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft da, yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.


#Google
#Microsoft
#ABD
#İş
26 dakika önce
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Google 12 bin kişiyi çıkarıyor: 10 bin de Microsoft çıkaracak
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