Google haritasından kaybolan gizemli adada Rus askeri üsleri olabilir

Doğu Sibirya Denizi'nde sadece 3,3 kilometrekare büyüklüğündeki uzak bir ada, kullanıcıların Google Haritalarda sansürlendiğini tespit ettikten sonra gizemle örtüldü.

Rus toprağı olarak tanınan Jeannette Adası, arama devinin dijital haritasında kara bir işaret olarak görünüyor. Google, küçük adayı neden gizlediği konusunda sessiz kalmaya devam etti.

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Adanın neden tam olarak bulanıklaştırıldığı belli değil ancak bölgenin kime ait olduğu konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Rusya mı yoksa ABD mi? Bazıları bu anlaşmazlığın kara lekenin nedeni olduğuna inanıyor.

DÜNYA Rusya nerede duracak?

Bugün ada, Amerika Birleşik Devletleri'nin itiraz etmediği bir şey olan Rusya Federasyonu'nun Saha Cumhuriyeti'ne ait. Bazı insanlar, gizli bir Rus askeri üssünün orada gizlenmiş olma olasılığı nedeniyle adanın Google Haritalardan kaybolduğuna inanıyor.

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