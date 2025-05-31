Google Maps kabusu: Almanya'yı birbirine kattı

Google Maps'in Almanya’daki kullanıcılarına sunduğu hatalı trafik bilgileri, ülke genelinde büyük bir karmaşaya yol açtı. Tatil için yola çıkan binlerce sürücü, otoyolları kapalı zannederek ara yollara yöneldi, bu durum ise tali yolların kilitlenmesine neden oldu. Trafik yoğunluğu, alternatif güzergâhların taşıma kapasitesini aştı, birçok cadde ve sokakta uzun araç kuyrukları oluştu. Google’dan gelen açıklama ise sürücülerin öfkesini dindirmeye yetmedi.









Haritada Yol Kapalı, Gerçekte Trafik Akıcıydı





The Guardian’da yer alan habere göre; Google’ın haritalar servisinde yaşanan sistemsel hata, Almanya’daki sürücülerin yön duygusunu adeta altüst etti. Dijital navigasyon hizmetine güvenen kullanıcılar, otobanların neredeyse tamamını kırmızı “kapalı yol” uyarısıyla işaretlenmiş olarak görünce şaşkına döndü.









Sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini esprili yorumlarla dile getirdi. Bir kullanıcı “Tüm yolları kapatmış olamazlar” derken, başka biri “Bütün otobanda sivilce çıkmış gibi” benzetmesi yaptı.





Bazı sürücüler yaşananların siber saldırı ya da uluslararası bir tehdit sonucu olabileceğini düşünerek endişelendi. Olay üzerine trafikten sorumlu otoriteler ve polis birimleri yardım talepleriyle adeta telefon bombardımanına tutuldu.





Ancak Google Maps yerine başka harita uygulamalarını kullanan ya da radyodan trafik bilgilerini takip eden sürücüler, otoyollarda herhangi bir kapanma olmadığını ve trafik akışının gayet normal ilerlediğini fark etti. Bu farkındalık, hatalı veri nedeniyle yaşanan karmaşanın sadece dijital kaynaklı olduğunu ortaya koydu.









Google: "Veri kaynaklarını inceliyoruz"





Google’ın Almanya’daki temsilcileri, yerel basına yaptıkları açıklamada sistemde yaşanan aksaklığın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ve kullanıcı raporlarına göre bazı yanlış yol kapatma uyarılarını kaldırmaya başladıklarını duyurdu. Şirket sözcüsü, harita bilgilerinin kamu kaynakları, üçüncü taraf sağlayıcılar ve bireysel kullanıcı geri bildirimlerinden elde edildiğini ve bu verilerin sürekli güncellendiğini söyledi. Ancak bu güncellemelerin hızının çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceğini de vurguladı.





Temsilci, "Belirli olaylar hakkında yorum yapamıyoruz," diyerek sürecin dikkatle incelendiğini kaydetti. Yol kullanıcılarına ise seyahatlerini planlarken birden fazla kaynaktan bilgi almaları tavsiye edildi.















