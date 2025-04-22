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Google’a yönelik 'tekelleşme' davası başladı: İnternetteki hakimiyetine son verilebilir

Google’a yönelik 'tekelleşme' davası başladı: İnternetteki hakimiyetine son verilebilir

12:4922/04/2025, Tuesday
G: 22/04/2025, Tuesday
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ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Alphabet’e bağlı Google’a internet üzerindeki hakimiyetini pekiştirdiği gerekçesiyle antitröst davası açtı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Alphabet’e bağlı Google’a internet üzerindeki hakimiyetini pekiştirdiği gerekçesiyle antitröst davası açtı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Alphabet’e bağlı Google’a internet üzerindeki hakimiyetini pekiştirdiği gerekçesiyle 'tekelleşme' davası açtı. Dava sonucunda Google bölünebilir.

Davanın, Google’ın arama motorları ve yapay zeka ürünleriyle ilgili stratejilerini kapsayan önemli etkileri olması bekleniyor.


Chrome ve anlaşmalar hedefte

Davanın merkezinde Google’ın Chrome tarayıcısının satılması ve rakiplerle arama verilerinin paylaşılması talepleri yer alıyor. DOJ ve bir grup eyalet başsavcısı, Google’ın, Apple gibi büyük teknoloji şirketlerine verdiği “varsayılan arama motoru” anlaşmalarının iptal edilmesini talep ediyor. Bu anlaşmaların, pazar rekabetine zarar verdiği savunuluyor.

Google: Yaptırımlar inovasyonu yavaşlatır

Google, DOJ’nin önerdiği yaptırımların Amerikan inovasyonunu olumsuz etkileyeceği ve ulusal güvenliği tehdit edeceği görüşünde. Şirket, Çin merkezli DeepSeek gibi yapay zeka rakiplerinin artan etkisini göz önünde bulundurarak, ABD'nin teknolojideki liderliğini sürdürmesi için Google’ın güçlü kalması gerektiğini vurguluyor.

Google CEO'su Sundar Pichai

Yapay zeka şirketleri de mahkemeye çağrıldı

Davanın ilerleyen aşamalarında, Perplexity AI ve OpenAI gibi yapay zeka şirketlerinin temsilcileri de ifade verecek. DOJ, Google’ın yapay zeka destekli aramalarının yeni rakiplerin gelişimini engellediğini öne sürerken, Google bu ürünlerin dava kapsamı dışında olduğunu savunuyor.

Davanın geleceği teknoloji devlerini etkileyecek

Bu dava, Microsoft’a karşı 20 yıl önce açılan antitröst davası kadar önemli bir yasal süreç olarak görülüyor. Sadece Google’ı değil, Meta, Amazon ve Uber gibi diğer teknoloji devlerini de ilgilendiren bir dava süreci başlamak üzere. Davanın mahkeme süreci üç hafta sürecek ve 9 Mayıs’ta tamamlanacak. Hakim Amit Mehta’nın vereceği nihai kararın ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Google, bu kararı temyize götürmeyi planlıyor.



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