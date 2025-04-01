Grönland Başbakanı: Kimseye ait değiliz

Grönland'ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın kontrolünü ele geçirmek istediğine dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Başbakan "Kimseye ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz" dedi. 33 yaşındaki Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın en genç başbakanı olarak cuma günü yemin etti. Göreve başlamasının ardından ilk basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nielsen, memleketi Nuuk'ta yaptığı açıklamada, "Halk olarak baskı altında olduğumuz bir zamanda, birlikte durmalıyız" diyerek siyasi birlik çağrısında bulundu.