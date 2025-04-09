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Guatemala’da bin yıllık sunak keşfedildi

Guatemala’da bin yıllık sunak keşfedildi

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
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Bin yıllık sunak
Bin yıllık sunak

Arkeologlar, Guatemala'daki eski Maya kenti Tikal'de Meksika'nın antik Teotihuacan kültürüne ait 1000 yıllık bir sunağın keşfedildiğini duyurdu. Fırtına tanrıçasını temsil eden sunağın İspanyol sömürgesi öncesi iki toplum arasındaki bağlara dair daha fazla kanıt sağladığı düşünülüyor. Son yıllarda Guatemala'nın en büyük arkeolojik alanı olan Tikal'de bulunan çeşitli eserler, Klasik Mezoamerika'da kültürel değişim ve yeniliğin önemli bir merkezi olan Teotihuacan'ın Maya uygarlığı üzerindeki etkisine tanıklık ediyor.


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