Güney Afrika Cumhuriyeti karanlığa gömülecek: Kesintiler günde 8 saati aşacak

Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) Gift of Givers, Güney Afrika Arama ve Kurtarma (SARZA) ve Al İmdaad Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi gönderdi. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş yaptığı açıklamada "Bu afetin ilk duyulmasından itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemizden bu kadar uzakta olmasına rağmen, buradaki halk ve hükümet oldukça duyarlı davrandı" ifadelerini kullandı.