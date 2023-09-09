G20’de gündem Afrika ve savaş

Bu sene Hindistan’ın ev sahipliğinde Çin ve Rusya liderleri olmadan bugün toplanacak G20 Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan iklim krizine, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden dijital dönüşüm ve altyapıya kadar yerkürenin kaderini ilgilendiren sorunları masaya yatıracak. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği zirve ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabet ile Ukrayna’daki savaş nedeniyle Batı ile Rusya arasında süregelen gerilimlerin gölgesinde gerçekleşiyor. Toplantıda ayrıca Afrika Birliği’nin (AfB) G20 üyeliğine kabul edilip edilmeyeceği de karara bağlanacak. Bunlar dışında G20 Zirvesi’nde, Kovid-19 sonrası küresel ekonomik toparlanmadaki sorunlar ve büyümenin geleceği, iklim krizine karşı yeşil kalkınmanın geliştirilmesi ve iklim finansmanı, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Kalkınma Hedefleri’ndeki ilerlemenin gözden geçirilmesi, teknolojik dönüşüm ve dijital altyapı, 21. yüzyılda çok taraflı uluslararası kurumların reformu ile kadınların sosyoekonomik kalkınmaya katkısının güçlendirilmesi ana konu başlıkları olacak. Türkiye’nin gündeminde ise göç ve Tahıl Koridoru Anlaşması var. Hindistan, kendi dönem başkanlığındaki zirvenin temasını “Tek dünya, tek aile, tek gelecek” olarak belirledi.

Moskova ve Pekin “kınama”ya karşı

Rusya-Ukrayna Savaşı, geçen yıl Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Zirvesi’nde olduğu gibi bu zirvede de en çok ihtilafa neden olan konuların başında geliyor. Savaşın başlamasından bu yana uluslararası toplantılara katılmaktan ve dış ziyaretlerden kaçınan Rusya lideri Vladimir Putin, geçen yıl olduğu gibi bu zirvede yer almayacak. Zirvede Rusya’yı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. Zirvenin sonuç bildirisinde Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin bir ifadenin yer alması konusunda uzlaşma olmadığı ifade ediliyor. ABD ve Batılı ülkelerin, bildiride “Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan” bir ifadenin yer almasını savunduğu, Moskova’nın yanı sıra Pekin’in ifadeye karşı çıktığı aktarılıyor.

AfB’nin akıbeti belli oluyor

Yeni Delhi zirvesinde ayrıca AfB’nin G20 üyeliğine kabul edilmesi gündemde olacak. Hindistan Başbakanı Modi, haziranda üye ülkelerin liderlerine gönderdiği mektupta, AfB’ye, ülkesinde düzenlenecek liderler zirvesinde tam üyelik verilmesini önermişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de geçen yıl Bali’deki zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin, Afrika Birliğinin G20 üyeliğini desteklediğini açıklamıştı. Öte yandan, Rusya, ABD ve AB ülkeleri de birliğin üyeliğine sıcak bakıyor.

Şi’nin yokluğundaN yararlanacak

Küresel diplomaside liderliğe oynayan Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping ise Yeni Delhi’de yok. Uzmanlar, Çin’in bu forumdan yeterince faydalanabileceğini düşünmediği, bu sebeple dış politika önceliğinin G20 Zirvesi olmadığını belirtiyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın zirvedeki önceliğinin, Şi’nin yokluğunda katılımcı liderleri Amerika’nın Çin’den daha iyi ekonomik ve güvenlik ortağı olduğuna ikna etmek olacağı bildirildi.

Hırvatistan üzerinden tahıl ihracı

Rusya’nın, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sona erdirmesi ve Karadeniz’deki Ukrayna limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Kiev yönetimi, Hırvatistan’daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladı. Reuters’e konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, “Bu imkan için minnettarız. Burası özel bir rota olmasına rağmen şimdiden oldukça popüler oldu” ifadelerini kullandı. Ukraynalı yetkililer, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.







