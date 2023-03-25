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Dünya

Güney Çin Denizi’nde tehlikeli restleşme

Pekin yönetimi, ABD’ye “provokatif eylemlerine son vermesi, aksi halde beklenmedik gelişmelerin sonuçlarına kanatlanacağı” uyarısında bulundu. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin’in eylemlerinin, onu komşuları ve “muhtemelen” ABD ile karşı karşıya gelme ve potansiyel bir çatışmaya doğru götürdüğünü söyledi.

04:00 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin, Çin’in, Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddiasında bulunduğu Spartly Adaları yakınındaki seyir faaliyetinin yol açtığı gerginlik, restleşmeye dönüştü. Çin savunma bakanlığı, uyarılarına rağmen ABD’nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius’u, cuma günü ikinci kez bölgeye gönderdiğini açıkladı. Pekin yönetimi, ABD’ye “provokatif eylemlerine son vermesi, aksi halde beklenmedik gelişmelerin sonuçlarına kanatlanacağı” uyarısında bulundu. Açıklamada, ABD’nin “Güney Çin Denizi’ni askerileştirdiği” ve “seyrüsefer hegemonyası peşinde olduğu” iddia edildi. Çin ordusu, perşembe günü de, USS Milius’un, Çinlilerin “Şişa” olarak adlandırdığı Spartly Adaları yakınında “kara sularına izinsiz olarak girdiği”, Çin hava ve deniz kuvvetlerince takip edilip uyarılarak bölgeden “çıkartıldığı” ileri sürülmüştü. ABD Donanması ise savaş gemisinin bölgeden çıkartıldığı iddiasını reddetmiş, Güney Çin Denizi’nde rutin operasyonunu sürdürdüğünü bildirmişti. Konuyla ilgili konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin’in eylemlerinin, onu komşuları ve “muhtemelen” ABD ile karşı karşıya gelme ve potansiyel bir çatışmaya doğru götürdüğünü söyledi.



#Çin
#ABD
#gerginlik
#Mark Milley
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