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Güney Kore ve ABD'den "nükleer temelli" ittifak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ile nisanda imzalanan deklarasyonun, iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli" bir ittifaka yükselttiğini belirtti.

10:56 . 6/06/2023 Salı
AA
ABD ve Güney Kore'den yeni ittifak

ABD ve Güney Kore'den yeni ittifak

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Seul Ulusal Mezarlığı'nda Kore Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na atıf yaparak ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için “genişletilmiş caydırıcılık” önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol

Yoon, deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli" bir ittifak olarak niteleyerek Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini "hiç olmadığı kadar güçlü bir temele" oturtarak savunma yapacağını belirtti.

Nisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü nedeniyle Washington Deklarasyonu imzalanmıştı.

Deklarasyonda "Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir." ifadelerine yer verilmişti.



#ABD
#Güney Kore
#nükleer ittifak
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