Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'a 'vatana ihanet' suçlaması

Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Yoon'un yanı sıra dün istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Yoon tarafından sıkıyönetim komutanı ilan edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min de sıkıyönetim ilan edilmesindeki rolleri nedeniyle “vatana ihanet” ve farklı suçlamalarla suçlandı.
Ayrıca savcılık, Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini öneren eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a seyahat yasağı getirdi.
Ülkede 6 saat süren sıkıyönetim
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol geçtiğimiz Salı günü “muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, Ulusal Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı. Saatler sonra Ulusal Meclis'te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Yoon gelişmeler üzerine geri adım atarken, sıkıyönetim ise yaklaşık 6 saatin ardından sona ermişti. Ülkede siyasi krize neden olan sıkıyönetimin ardından 6 muhalefet partisi dün Yoon'un görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.
Savunma Bakanı'nın istifası
Ülkede sıkıyönetim kararını gerektiren bir kriz ortamı olmadığını belirten muhalifler, Yoon'un hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini savunuyor.
Ülkede Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Ulusal Meclis'teki çoğunluk, muhalefete geçmişti.