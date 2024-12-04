Sıkıyönetim krizi büyüyor: Güney Kore Savunma Bakanı istifa etti

, gece yarısı yaptığı beklenmedik bir açıklamayla ülkede sıkıyönetim ilan etti, Yoon'un bu kararı parlamentoya takıldı. Parlamento'da çoğunluğu elinde tutan muhalifler, sıkıyönetimin kaldırılmasını onayladı. Yoon da kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmak zorunda kaldı.

, gece yarısı yaptığı beklenmedik bir açıklamayla ülkede sıkıyönetim ilan etti, Yoon'un bu kararı parlamentoya takıldı. Parlamento'da çoğunluğu elinde tutan muhalifler, sıkıyönetimin kaldırılmasını onayladı. Yoon da kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmak zorunda kaldı.

Güney Kore'de şimdi neler olacağı belirsiz ancak Yoon'a istifa baskısı artıyor. Muhalefet, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un azil sürecini başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun istifa etti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğu belirtiyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı. Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" ilanı, ülke tarihinin 13'üncüsü oldu.