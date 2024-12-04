Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Sıkıyönetim krizi büyüyor: Güney Kore Savunma Bakanı istifa etti

Sıkıyönetim krizi büyüyor: Güney Kore Savunma Bakanı istifa etti

12:524/12/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun istifa ettiğini duyurdu. Fotoğraftakiler: Yoon Suk Yeol - Kim Yong-Hyun
Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun istifa ettiğini duyurdu. Fotoğraftakiler: Yoon Suk Yeol - Kim Yong-Hyun

Güney Kore'de sıkıyönetim krizi derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Yoon'a yönelik istifa çağrıları giderek daha fazla yükselirken, kabineden de ilk istifa haberi geldi. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, yaşanan gelişmelerin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

Güney Kore siyasetinde gece hareketli saatler yaşandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı
Yoon Suk Yeol
, gece yarısı yaptığı beklenmedik bir açıklamayla ülkede sıkıyönetim ilan etti, Yoon'un bu kararı parlamentoya takıldı. Parlamento'da çoğunluğu elinde tutan muhalifler, sıkıyönetimin kaldırılmasını onayladı. Yoon da kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmak zorunda kaldı.


Güney Kore'de şimdi neler olacağı belirsiz ancak Yoon'a istifa baskısı artıyor. Muhalefet, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un azil sürecini başlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun istifa etti.



Güney Kore'de neler oluyor?


Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti. Yoon,
"Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor."
demişti.


Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.


Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğu belirtiyor.


Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı. Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" ilanı, ülke tarihinin 13'üncüsü oldu.



#Güney kore
#sıkıyönetim
#Yoon Suk Yeol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pegasus’tan ucuz uçak bileti kampanyası geldi: 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu