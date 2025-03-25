Güney Kore'den Japonya'ya sert tepki: Tartışmalı adalar krizi büyüyor

Güney Kore, Tokyo yönetiminin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki yeni tarih kitaplarını onaylamasından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu iletti.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Kim Sang-hoon, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mibae Taisuke'yi çağırarak, yeni tarih kitaplarının onaylanmasını protesto etti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong da yaptığı açıklamada, Japonya'da liselerde okutulacak yeni tarih kitaplarının tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" hakkındaki "gerçekleri çarpıttığını" kaydederek, ülkesinin Tokyo yönetiminin bu kitapları onaylamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.
Özür ve kefaret
Japonya'yı bu durumu düzeltmeye davet eden Lee, Tokyo'nun tartışmalı adalarla ilgili hiçbir iddiasını kabul etmediklerini belirtti.
Dokdo mu? Takeşima mı?
İki ülke arasında Japonya'da her sene yeniden onaylanan ders kitapları üzerinden gerginlik yaşanıyor. Japonya, tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları"nın kendi toprağı olduğunu savunuyor. Güney Kore, Japonya'nın ders kitaplarında tartışmalı adaları kendi toprağı olarak göstermesi de dahil bu iddiaya karşı çıkıyor.
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da kullanılacak ders kitapları hakkında toplantı yapmış, bu kitaplarda tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" ülkenin doğal toprakları olarak gösterilmişti.
Tartışmalı adalar
Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.