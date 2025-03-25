Türkiye Maarif Vakfı Güney Afrika'da iftar programı düzenledi

TMV Cape Town Uluslararası Maarif Okullarının, Claremont semtindeki kampüsünde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Western Cape eyaleti Başbakanı Alen Winde, eski Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, TMV Güney Afrika temsilcisi Abdullah Cevizci, Cape Town Uluslararası Maarif Okulu Yöneticisi Dr. Ramazan Aydın, Türk kurumlarının temsilcileri, yerel basın mensupları, Türk ve Güney Afrikalı iş insanları, okulun öğrencileri ve velileri katıldı. Cape Town Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinin bir araya geldiği programda, Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi Başkanı Riad Fataar ile Awqaf SA Üst Yöneticisi (CEO) Mickaeel Collier de katılımcılar arasında yer aldı.





MİLYONLARCA İNSAN YERİNDEN EDİLİYOR





Başkonsolos Sunel, burada yaptığı konuşmada, program vesilesiyle Güney Afrika toplumunun farklı kesimleri ve burada yaşayan Türk aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün bizi bir araya getiren yalnızca ramazan değil, aynı zamanda saygı, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik gibi ortak değerlerimizdir." dedi. Sunel, dünyanın dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna işaret ederek "Dünya genelinde milyonlarca insan savaş, çatışma, yerinden edilme, yoksulluk, açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor. Filistin'de, Gazze'de aileler, iftarda yemek bulup bulamayacaklarını bilmeden oruç tutuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası insani yardım politikalarının tarihi ve kültürel bir mirasa dayandığını belirten Sunel, "Bu yüzden Türkiye, insani yardımlarını ayrımcılık yapmaksızın sağlıyor." diye konuştu.





Eyalet Başbakanı Winde, Türkiye'nin, Güney Afrika ve özellikle Western Cape eyaletiyle gelişen ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ilişkilerin gelecekte daha da artması temennisinde bulundu. İftar programında katılımcılara bölge Müslümanlarına özgü Cape Malay mutfağından lezzetler ikram edildi.







