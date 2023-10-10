Arnavutluk'a Maarif Kampüsü

Arnavutluk’un İşkodra şehrinde Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı “Maarif İşkodra Kampüsü”nün açılışı gerçekleştirildi. Törene, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Arnavutluk Milletvekili Edona Bilali, İşkodra Valisi Majlinda Angoni ve Belediye Başkan Yardımcısı Onid Bejleri’nin yanı sıra ülkedeki kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan TMV Başkanı Akgün, Tiran ve Elbasan’dan sonra İşkodra’da da yeni bir okul açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Birol Akgün

BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

“Bu okulumuzun, bir kültür ve ilim merkezi olan İşkodra’ya çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. TMV olarak biz bugün 52 ülkede 450 okulumuzla dünyanın farklı coğrafyalarında 52 bin öğrenciye hizmet vermekteyiz. Vizyonumuz, dünyada barışa ve güvenli geleceğe hizmet etmek. Bu okullar da esasen Arnavut ve Türk halkları arasındaki kardeşliği ve dostluğu güçlendirecek olan okullardır. Gördük ki; pandemide gördük, deprem zamanında gördük, en zor anlarda biz birbirimize el uzatacağız. Başka yerden medet ummayacağız. Birbirimize sahip çıkacağız.” diye konuştu.

GURUR DUYUYORUZ

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da “Bu kadim, bu değerli kentte, Arnavutluk’un geleceği, çok değerli Arnavut gençliğinin eğitimine katkı verecek, dünya markası haline gelmiş olan böyle bir eğitim kurumunu kazandır­manın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak gurur içerisindeyim bugün.” ifadelerini kullandı. TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Arnavutluk’ta öğrencilerin eğitim aldığı en iyi okullar arasında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Açılışını yaptığımız İşkodra okulumuz, ana sınıfından liseye kadar tüm kademelerde fiziki dönüşümleri tamamlanmış ve eğitime zamanında başlanmıştır. 29 sınıf, bir konferans salonu, drama atölyesi, 5 laboratuvar, robotik kodlama sınıfı, bilgisayar ve dil atölyeleriyle 600 öğrencinin aynı anda eğitim almasına imkan tanıyan fiziki koşullara sahiptir.”

FETÖ’NÜN ELİNDEN ALINDI

Arnavutluk Milletvekili Bilali, TMV’nin her ülkeye kattığı katma değere tanık olduğunu belirtti. İşkodra Valisi Angoni de açılan yeni okulun, kendilerini daha aydın bir geleceğe yönlendirmek için hazır olduğunu ifade etti.TMV’nin İşkodra’da yeni açtığı ve yaklaşık 370 öğrencinin eğitim gördüğü okul binası, daha önce FETÖ iltisaklı bir kolej tarafından kullanılıyordu.







