Moritanya’da Maarif sofrası

Maarif Vakfı'nın Nuakşot’ta bulunan Şehit Furkan Akyol kampüsünün bahçesinde düzenlediği iftar programına katılan Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, “Dünyadaki son gelişmelerin sıklıkla gösterdiği üzere dünyada en çok ihtiyaç hissedilen şey bir arada yaşama becerisi. Dostça, kardeşçe, paylaşarak yardımlaşarak birlikte yaşatmaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı biz iki halk olarak asırlardır tecrübe ediniyoruz” diye konuştu.

Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu

EVRENSELİ YERELLE HARMANLIYORUZ

İftarı organize eden Maarif Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi Nevzat Şimşek, “Evlatlarınız bizim de evlatlarımız. 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz.

Çocuklarımızın kendi geleneklerini, göreneklerini, adetlerini öğrenmelerini arzu istiyoruz. Bu nedenle evrenseli yerelle harmanlayan kuşatıcı bir eğitim faaliyeti vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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TÜRKİYE ARTIK SİZE UZAK DEĞİL…

Maarif Vakfı ülke temsilcisi Fahreddin Keskin, “2016 yılından beri Moritanya’dayız. Toplam 9 okulumuzla yaklaşık bin 300 öğrencimiz ile beş yıldan bu yana Moritanya’da eğitim faaliyetlerimizi sürüyoruz. Öncelik hedefimiz eğitim bulunduğu ülkenin kalkınması, milli ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Moritanyalı kardeşimize en iyi hizmeti sunmak, en iyi eğitimi sunmak bizim görevimizdir. Türkiye artık sizlerden uzak değil, biz size çok yakınız. Bu yakınlığı her alanda hissettirmek istiyoruz” dedi.

SOMALİLİ BAKAN DA İFTARA KATILDI

Ülkede bir takım görüşmeler için bulunan Somali Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd, Maarif Vakfı’nın düzenlediği iftara katıldı. Moritanya’da yaşayan Türk vatandaşları, Moritanya ve Dostluk Grubu Milletvekilleri, öğretmenler katıldığı iftar programı, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

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