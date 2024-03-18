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Dünya

Güney Kore'den Netflix'e soruşturma

Güney Kore, küresel dijital yayın platformu Netflix'e, "abonelik iptali konusunda kullanıcılarına adaletsiz davrandığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.

15:34 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (SKFTC), kullanım şartları ve abonelik iptal şartlarını belirleyen diğer belgeleri teslim almak üzere, Netflix'in başkent Seul'daki binasına müfettiş yolladı.


Netflix, "kullanıcılarının üyeliğinin erken iptalini zorlaştırmak ve fatura dönemi içerisindeki üyelik iptal süreci hakkında kullanıcıları yeterli bilgilendirmemek" ile suçlanıyor.


Güney Kore İletişim Komisyonunun verilerine göre, Netflix 11 milyonu aşkın abonesiyle ülkedeki aylık kullanıcı sayısı en yüksek olan dijital platformken, soruşturma kapsamında incelenen bir diğer dijital platform olan Wavve ise 4 milyon civarındaki abonesiyle 4'üncü sırada yer alıyor.


Netflix Şubat 2022'de "adaletsiz abonelik uygulamaları" nedeniyle Güney Kore'de para cezasına çarptırılmıştı.



#netflix
#Güney KORE
#Soruşturma
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