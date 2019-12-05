Güney sınırı ne olacak

Londra Deklarasyonu’nun açıklanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

“NATO’nun YPG’yi nasıl tanımlayacağı ele alınmadı” diyen Stoltenberg, “S-400’ler NATO sistemine hiçbir zaman entegre olamaz” şeklinde konuştu. Genel Sekreter, bu sözleriyle NATO’nun güney sınırını oluşturan Türkiye-Suriye sınırındaki terör tehdidine ilişkin ittifakın bakışını da ortaya koymuş oldu. Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planının kabul edildiğini de belirtti.

GELECEĞE BAKIYORUZ

Stoltenberg, “NATO değişen dünya ile birlikte değişmeye devam etmektedir. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO’nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik. İlk 70 yılımızı geride bırakmanın gururuyla geleceğe bakıyoruz. Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya’da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor” dedi.

PLANLAR YENİLENDİ

Jens Stoltenberg, şöyle devam etti:

“İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya’nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya’nın savunma planı yenilendi.

5. MADDE SÖZDE KALIYOR

Tüm ittifak üyelerimizin yenilenmiş güvenlik planları üzerinde anlaşmaları önemli. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir.”

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YPG NATO içinde tartışılan bir sorun

Stoltenberg, bir soru üzerine, “İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan planlar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya’ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık” dedi. Bir soru üzerine YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler olduğunu belirten Stoltenberg, “Bugün toplantıda özel olarak ele alınmadı ancak NATO üyeleri arasında tartışılan bir sorun. Fakat hepimiz teröre karşı elde edilen kazanımların zarara uğratılmaması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye’nin S-400 almasının kendi ulusal kararı olduğunu ifade ederek, “Birçok müttefik endişelerini dile getirdi. Ben de bu kararın sonuçlarına ilişkin endişemi dile getirdim. Rusya hava savunma sistemi S-400’ün asla NATO’ya entegre edilmeyeceğini söyleyebilirim” dedi.