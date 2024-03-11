Guterres'ten Gazze'de ateşkes için ramazan vurgusu: Bu bir fırsat olabilir

"Gazze'deki savaşın yürütülme şekli, en büyük bedeli sivillerin ödediğini gösteriyor. Bu açık. İsrail, bunun Filistinlilere değil, Hamas'a karşı savaş olduğunu söyledi ama gerçek şu ki Filistinlileri toplu cezalandırmaya dönüştü. Buna 'Artık yeter' diyoruz. Gazze'de insani ateşkes istiyoruz ve ramazan buna ulaşmak için çok iyi bir fırsat olabilir"