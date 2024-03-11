Kar esareti altında Ramazan hazırlığı

Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riskine karşı 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Ulaşımın Bitlis'in Hizan ilçesindeki yüksek rakımlı dağların arasından geçen alternatif yoldan sağlandığı ilçeye 6 saat süren zorlu yolculuğun ardından gidebilen Bahçesaraylılar, ağır kış koşullarıyla mücadele ediyor. Bugünlerde Ramazan telaşı yaşayan vatandaşlar, yolların sürekli kapanmasını göz önünde bulundurarak, Ramazan boyunca tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyor.

KADINLARIN TANDIR MESAİSİ

Sabah saatlerinde minibüslerle ilçe merkezine gelen vatandaşlar, ailelerine bir süre yetecek kadar gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini aldıktan sonra yeniden karlı dağ yollarını aşarak mahallelere dönüyor. Yöredeki kadınlar da bir yandan ev işlerini yaparken diğer yandan iftar ve sahurun vazgeçilmezi lavaş ve cevizli çöreği hazırlamak için tandır başında mesai yapıyor. Sonbaharda toprak altında muhafaza edilen kışlık elmaları da uzun uğraşlar sonucu çıkaran Bahçesaraylılar, heyecanla Ramazan’ın gelmesini bekliyor.

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