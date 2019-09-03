Dünya Güvenli bölgede karadan devriye bekleniyor
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'Güvenli bölgede' karadan devriye bekleniyor

'Güvenli bölgede' karadan devriye bekleniyor

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi beklenen 'güvenli bölge' için geri sayım devam ediyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulup, iki ülke askerlerinin havadan devriye görevi yapmasının ardından şimdi de teröristlerin silahlarıyla 'güvenli bölge' dışına çıkarılmasıyla karadan devriyelerin başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Güvenli bölge için Mehmetçiğin birkaç hafta içerisinde Fırat'ın doğusuna girmesi bekleniyor.
Güvenli bölge için Mehmetçiğin birkaç hafta içerisinde Fırat'ın doğusuna girmesi bekleniyor.

Suriye'nin kuzeyine kurulacak 'güvenli bölge' için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD askeri yetkililerinden oluşan heyet, öğleden sonra sınır hattında incelemeler yaptı.

Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının yürütüldüğü Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkan, Türk ve ABD'li askerlerin taşındığı zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına getirildi.

Askerler sınır hattında incelemelerde bulundu

  • Akçakale ile Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kentini birbirinden ayıran hatta ilerleyen konvoydaki askerler, sınır boyunca incelemelerde bulunduktan sonra yeniden Hudut Alay Komutanlığı'na döndü.

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