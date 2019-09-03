'Güvenli bölgede' karadan devriye bekleniyor 'Güvenli bölgede' karadan devriye bekleniyor Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi beklenen 'güvenli bölge' için geri sayım devam ediyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulup, iki ülke askerlerinin havadan devriye görevi yapmasının ardından şimdi de teröristlerin silahlarıyla 'güvenli bölge' dışına çıkarılmasıyla karadan devriyelerin başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 21:27 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 21:36 DHA