Dünya Hafter terörünün hedefi siviller
ORTADOĞU

Hafter terörünün hedefi siviller

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı terör örgütü başkent Trablus’taki yerleşim yerlerine Grad tipi füzelerle saldırdı. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, sosyal paylaşım platformlarından söz konusu saldırılara ilişkin video yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trablus
Trablus

Füzelerin atıldığı ana dair 20 saniyelik görüntüyle ilgili yapılan paylaşımda, “Hafter güçlerinin Trablus’un güneyindeki El-Hallatat isimli bölgeden yerleşim yerlerine füze yağdırdığı” ifade edildi.

Hafter

BAE SİHALARI SALDIRDI

Hafter terör örgütünü destekleyen Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait SİHA’ların da Linya’nın kıyı kenti Sirte’de UMH’ye bağlı güçlere saldırdığı belirtildi. UMH tarafından yapılan açıklamada BAE SİHA’larının şehirde devriye görevi yapan araçları hedef aldığını belirtti. Saldırıda bir kişi öldü üç kişi ise yaralandı. BAE SİHA’ları önceki gün de Misrata kentini hedef almıştı. Öte yandan Mısır cunta lideri Abdülfettah el Sisi, Halife Hafter’e terör örgütüne desteğini yineledi. Şarm El-Şeyh’te yabancı gazetecilerle görüşen Sisi Hafter’e verdikleri destekten vazgeçmeyeceklerini belirtti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, önceki gün Mısır’dan Hafter’e desteğini kesmesini talep etmişti.

Seferberliğe ek güç

  • Hafter terör örgütüne karşı ilan edilen seferberliğe katılan kent sayısı da artıyor. Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde yer alan Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar da, başkenti ülkenin doğusundaki darbeci güçlere karşı savunmak için hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, Trablus’u savunma ve tüm Libya toprağını darbeci güçlerden temizlemeye hazır olunduğu ifade edildi. Hafter’in 12 Aralık’takisaldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Libya için karar anı
GÜNDEM
Libya için karar anı
Trump hakkında azil soruşturması

Trump hakkında azil soruşturması

​Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 2 suçlama da kabul edildi.
Ne işimiz var orada demek huyları oldu

Ne işimiz var orada demek huyları oldu

​Libya'ya ihtiyaç olursa her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.
Şantaj diplomasisi

Şantaj diplomasisi

​ABD, tasarıları silah olarak kullanmaya başladı.
PKK'yı övmek<br>ifade özgürlüğü!

PKK'yı övmek
ifade özgürlüğü!

​Anayasa Mahkemesi, PKK ve Öcalan'ı öven marşı ifade özgürlüğü saydı.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

Akrabadan<br>yardım istemiyoruz

Akrabadan
yardım istemiyoruz

​Areda Survey, toplumun ailesel yaşamını ve ilişkilerini araştırdı.

Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.

Atina sınırı geçti

Atina sınırı geçti

​Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen gücü Atina'yı panikletti.
Kadına şiddete uzman savcı

Kadına şiddete uzman savcı

​Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla genelge yayınlandı.
9 şehir seferberlik başlattı

9 şehir seferberlik başlattı

​Libya'da darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü.
Bana dua edin

Bana dua edin

Trump oylama öncesi Twitter'dan destek istedi.
Kırmızı bültenle aranacaklar

Kırmızı bültenle aranacaklar

​Yargıtay, firari 3 eski hakim ve savcı için karar verdi.
'Sen insan değilsin'

'Sen insan değilsin'

​Cristiano Ronaldo'nun golü geceye damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.