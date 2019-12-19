Hafter terörünün hedefi siviller

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İkinci bahar yaşanıyor: 4 derece birden artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken sıcaklıkların da 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.