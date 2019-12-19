Hafter terörünün hedefi siviller

Füzelerin atıldığı ana dair 20 saniyelik görüntüyle ilgili yapılan paylaşımda, “Hafter güçlerinin Trablus’un güneyindeki El-Hallatat isimli bölgeden yerleşim yerlerine füze yağdırdığı” ifade edildi.
BAE SİHALARI SALDIRDI
Hafter terör örgütünü destekleyen Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait SİHA’ların da Linya’nın kıyı kenti Sirte’de UMH’ye bağlı güçlere saldırdığı belirtildi. UMH tarafından yapılan açıklamada BAE SİHA’larının şehirde devriye görevi yapan araçları hedef aldığını belirtti. Saldırıda bir kişi öldü üç kişi ise yaralandı. BAE SİHA’ları önceki gün de Misrata kentini hedef almıştı. Öte yandan Mısır cunta lideri Abdülfettah el Sisi, Halife Hafter’e terör örgütüne desteğini yineledi. Şarm El-Şeyh’te yabancı gazetecilerle görüşen Sisi Hafter’e verdikleri destekten vazgeçmeyeceklerini belirtti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, önceki gün Mısır’dan Hafter’e desteğini kesmesini talep etmişti.
Seferberliğe ek güç
- Hafter terör örgütüne karşı ilan edilen seferberliğe katılan kent sayısı da artıyor. Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde yer alan Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar da, başkenti ülkenin doğusundaki darbeci güçlere karşı savunmak için hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, Trablus’u savunma ve tüm Libya toprağını darbeci güçlerden temizlemeye hazır olunduğu ifade edildi. Hafter’in 12 Aralık’takisaldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.