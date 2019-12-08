Dünya Haftere bağlı bir savaş uçağı düşürüldü
ORTADOĞU

Hafter'e bağlı bir savaş uçağı düşürüldü

Libya'da, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari uçağın teknik nedenlerden dolayı düştüğünü iddia etti. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun da ele geçirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğu ve uçağın Zaviye kentine düştüğü belirtildi.

Pilot ele geçirilip tutuklandı

Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun da ele geçirildiği ifade edildi. Konuya ilişkin Hafter kanadından yapılan açıklamada da görev sırasında bir savaş uçağıyla irtibatın kesildiği duyurulmuştu.

Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendisiyle irtibat kesilen savaş uçağının pilotu Amir el-Orfi'nin Zaviye kentinde tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Teknik nedenlerden dolayı düştüğü iddia edildi

  • Mismari, uçağın teknik nedenlerden dolayı düştüğünü öne sürdü.Başkent Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesinde 2 gündür Hafter'e bağlı güçler ile Trablus hükümetine bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odası arasında çatışmalar yaşanıyor.
  • Operasyon odası, Hallatat ve Yermuk bölgelerine Hafter güçlerinin saldırılarına karşı koymak üzere askeri yığma yapmıştı.

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