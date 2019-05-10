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Dünya Hafterin en koyu destekçisi
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ORTADOĞU

Hafter'in Mısır dostluğu

Hafter'in en koyu destekçisi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'a başlattığı saldırının birinci ayında ikinci kez Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Mısır, Libya'daki silahlı faaliyetleriyle tartışmaya yol açan Halife Hafter'in en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Halife Hafter.
Halife Hafter.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesinin ardından son bir ay içinde ikinci kez Kahire'yi ziyaret etti.

  • Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil, dün başkent Kahire'de Libyalı silahlı lider Hafter ile görüştü.


Açıklamada Sisi'nin görüşmede Mısır'ın "Libya'daki terörle mücadele faaliyetlerine desteğini" yinelediği, Hafter'in de Mısır'ın Libya halkına her şekilde desteğinden övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Sisi ve Hafter, 14 Nisan'da da Kahire'de bir araya gelmişti.

Mısır, Libya'daki silahlı faaliyetleriyle tartışmaya yol açan Halife Hafter'in en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

  • Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana 440'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

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