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Dünya

Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütü PKK'nın Ankara'daki bombalı saldırısı sonrası açıklamaları dış basında yankı buldu. Dünya basını Fidan'ın "Terör saldırısına cevabımız net olacak" açıklamasını öne çıkardı.

09:23 . 6/10/2023 Cuma
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

"3. tarafların PKK`lı YPG`li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerinin terör saldırısına cevabı net olacak ve bunu gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar."


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan`ın terörle mücadelede kararlılık mesajları dünya basınında geniş yer buldu.


"Bakan Fidan üçüncü tarafları uyardı"


Dubai merkezli Al Arabiya haber kanalı, Fidan`ın sözlerini yorumladı.


Washington merkezli haber sitesi Al Monitor`un yayımladığı makalede, Dışişleri Bakanı`nın üçüncü tarafları uyardığına dikkat çekildi.


"Türkiye'nin cevabı net olacak"


Katar Merkezli haber kanalı El Cezire, Bakan Fidan`ın "Türkiye`nin saldırganlara cevabının net olacağı` sözlerine vurgu yaptı.


Yunan haber sitesi Capital da, Fidan`ın "Ankara saldırganlarının Suriye üzerinden geldiği" sözlerine yer verdi.


#Hakan Fidan
#PKK
#Ankara
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