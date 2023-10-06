Hakan Fidan'ın 'net' mesajı dünya basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
"3. tarafların PKK`lı YPG`li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerinin terör saldırısına cevabı net olacak ve bunu gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan`ın terörle mücadelede kararlılık mesajları dünya basınında geniş yer buldu.
"Bakan Fidan üçüncü tarafları uyardı"
Dubai merkezli Al Arabiya haber kanalı, Fidan`ın sözlerini yorumladı.
Washington merkezli haber sitesi Al Monitor`un yayımladığı makalede, Dışişleri Bakanı`nın üçüncü tarafları uyardığına dikkat çekildi.
"Türkiye'nin cevabı net olacak"
Katar Merkezli haber kanalı El Cezire, Bakan Fidan`ın "Türkiye`nin saldırganlara cevabının net olacağı` sözlerine vurgu yaptı.
Yunan haber sitesi Capital da, Fidan`ın "Ankara saldırganlarının Suriye üzerinden geldiği" sözlerine yer verdi.