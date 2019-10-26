Hala aynı kafada

Tepkilerin ardından Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Akıncı, “Barış Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı benzerliğinden hareket ederek orada bir saptamada bulundum. Vermek istediğim mesaj; diplomasinin diyaloğun asıl ilaç olduğu mesajıydı” dedi. Tepkilerin “abartılı” olduğunu savunan Akıncı, “Eğer benim dediklerimi beni biraz da tanıyarak, normal içeriğiyle okuyup anlama gayreti olsaydı, tepkiler bu kadar büyük olmazdı. Çünkü ben 1974’le ilgili ilk defa konuşmadım aslında. Ben 1974’te bu harekat olmalıydı, olmamalıydı tartışmasını da gündeme getirmedim. Çünkü 1974’te ben bulundum o harekâtta, diğer bütün genç Kıbrıslılar gibi görev aldım. Yanımda arkadaşlarım şehit düştü ve evet, onun biz adına Barış Harekâtı dedik ama bunun gerçek anlamda bir savaş olduğunu bizzat içinde yaşayarak gözlemledim” diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikasını de eleştiren Akıncı, Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi ile diyalog tavsiye etti. Akıncı, Suriye ile de ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.