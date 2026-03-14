Halep Kalesi tertemiz

Çalışmalar kapsamında kalenin çevresi, iç alanları ve sur duvarları detaylı şekilde temizlenerek bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirildi. Ekipler, Halep Kalesi’nin çevresinde biriken moloz, atık ve çeşitli kalıntıları temizleyerek hem ziyaretçiler hem de bölge halkı için daha sağlıklı bir ortam oluşmasına katkı sağladı. Ekipler ayrıca kalenin iç kısmında ve duvarlarında biriken toz, çöp ve çeşitli kalıntıları da temizledi. İHH Arama Kurtarma ekipleri iple erişim tekniklerini kullanarak 22 metre uzunluğundaki kale duvarlarının bakım çalışmalarını 12 kişilik ekibiyle gerçekleştirdi.