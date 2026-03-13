Suriye'de devrik rejimin karargahı yakınlarında toplu mezar bulundu

Suriye'de devrik rejimin karargahı yakınlarında toplu mezar bulundu

21:06 13/03/2026
Devrik rejim döneminden kalma toplu mezar bulundu
Devrik rejim döneminden kalma toplu mezar bulundu

Suriye'de devrik rejimin askeri karargahı civarında elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar bulundu.

Suriye'nin Dera ilinde, devrik Beşşar Esed rejiminin askeri karargahı yakınlarında 11 kişinin ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dera'nın Sanamayn bölgesi yakınlarında, devrik rejimin askeri karargahı civarında toplu mezar bulundu.

Ortaya çıkarılan toplu mezarda, elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

Suriye'de Esed rejimin devrilmesinin ardından, farklı illerde onlarca toplu mezar ortaya çıkarıldı.



