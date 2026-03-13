Katillerin bombaları Şii-Sünni ayrımı yapmıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail'in İslam coğrafyasına yönelik saldırılarına karşı uluslararası örgütlere ve bölge ülkelerine acilen harekete geçme çağrısında bulundu. İHH'nın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında aralarında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Medeniyet Vakfı, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği'nin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ortak metni İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun okudu. İslam coğrafyasının dört bir yanında çocukların tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi olduğunu dile getiren Göksun, ABD ve İsrail menşeli bombaların şehirleri yerle bir ettiğini belirtti.

GÜÇSÜZLÜK DEĞİL DAĞINIKLIK VAR

"Katillerin bombaları 'Şii, Sünni, Selefi, Sufi misin?' diye sormuyor” ifadelerini kullanan Göksun, şunları söyledi: “Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. 57 İslam ülkesi, 1,8 milyarlık Müslüman nüfus, Gazze'de çocukların canını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa, bu bir güçsüzlük değil, dağınıklıktır. Birlik yoksa güç yoktur. Güç yoksa zulüm durmayacaktır. İslam dünyasına ve liderlerine sesleniyoruz: Ekonomik, siyasi ve askeri gücü, mazlum çocukları koruyacak ortak iradeye dönüştürün."

İSLAM COĞRAFYASINI PARÇALIYORLAR

Göksun, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 21 binden fazla çocuğun şehit olduğuna, yaralanan ya da uzuv kaybı yaşayan çocuk sayısının ise 44 bin 500'ü geçtiğine dikkat çekerek, İran'da da 200'den fazla çocuğun İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı. Göksun, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün İran'a yönelen haçlı-siyonist saldırısı İran'da son bulmayacaktır. İran, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayan ve Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi de hedef alan bu saldırganlık zincirinin son halkasını oluşturmakta. Bugün İran'a açılan savaşın İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz. Emperyalist güçler İslam coğrafyasını adım adım parçalıyor. Bu tablo karşısında İslam dünyası ve liderleri daha fazla gecikmeden harekete geçmelidir. Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir."







