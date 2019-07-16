Dünya Halid Meşalden Türkiyeye teşekkür
ORTADOĞU

Halid Meşal'den Türkiye'ye teşekkür

Hamas Siyasi Büro eski Başkanı Halid Meşal, İsrail'in saldırıları sonucunda yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Hamas Siyasi Büro eski Başkanı Halid Meşal
Hamas Siyasi Büro eski Başkanı Halid Meşal

Hamas Siyasi Büro Eski Başkanı Halid Meşal, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Türkiye'de ağırlanması ve tedavi edilmeleri dolayısıyla Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Halid Meşal, İstanbul'da çeşitli sağlık merkezlerinde tedavi gören Filistinlileri ziyaret etti.

İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerini üstlenmesi vesilesiyle Türkiye'ye teşekkür eden Meşal, "Kahraman yaralılarımız, şan ve şeref tablosu çizdiler, Filistin ve ümmet için sahip oldukları en değerli şeyleri feda ettiler." ifadelerini kullandı.

Meşal, Hamas olarak yaralılara ve ailelerine gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirterek, Türkiye'de ağırlanmaları ve tedavilerinin yapılmasından dolayı da Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

  • İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

Gurbette de aynı ruh
GÜNDEM
Gurbette de aynı ruh

Tamamını ilhak edecek
DÜNYA
Tamamını ilhak edecek
11. Kalkınma Planı kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiyeye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Resmen<br> siyasi sabotaj

Resmen
siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu.
İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.

12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.
Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.
35'i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.
3 ay erken<br>teslim edildi

3 ay erken
teslim edildi

​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.