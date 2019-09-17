Dünya Hamaney Trump-Ruhani görüşmesine kapıları kapattı
AMERİKA

Hamaney Trump-Ruhani görüşmesine kapıları kapattı

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi. Hamaney, Trump'ın müzakere çağrılarına "Eğer ABD sözünü geri alır, tevbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir" şartını koştu.

Haber Merkezi AA
İran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, "Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki muhalefete ve Avrupa ülkelerine "İran'la mücadelede tek yolun maksimum baskı" olduğunu ispat etmeye çalıştığını dile getiren Hamaney, Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini dolayısıyla müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi.

"İranlı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmayacaktır"

Hamaney, şunları kaydetti:

  • "Eğer ABD sözünü geri alır, tevbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir. Bunun dışında New York'ta veya başka bir yerde İranlı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmayacaktır."

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