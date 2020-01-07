Hamaney’in gözyaşları

ABD saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da dün düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce kişi intikam sloganları atarken, Süleymani’nin ‘manevi babası’ olarak görülen İran dini lideri Ali Hamaney de gözyaşlarına boğuldu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Süleymani yerine Kudüs Gücü komutanlığına atanan General İsmail Kaani dahil olmak üzere İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun tüm üst düzey yetkililerinin de cenaze töreninde hazır olduğu belirtildi. Cenaze töreninde tabutun önünde duran ve Süleymani’nin ‘manevi babası’ olarak görülen Hamaney’in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Kalabalıktan sık sık intikam sloganları yükseldi. Süleymani’nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.

Hamaney, Süleymani’nin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Zarif’ten fotoğraflı paylaşım

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif cenaze töreninin fotoğrafını paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin fotoğraflarını paylaştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a "Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?" diye soran Zarif, şöyle devam etti: "Hâlâ sana bölge üzerine danışmanlık yapan palyaçoları mı dinleyeceksin? Ve hâlâ bu büyük ülkenin ve onun halkının iradesini kırabileceğini mi sanıyorsun? Batı Asya'da ABD'nin kötücül varlığının sonu başladı."