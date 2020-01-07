Dünya Hamaneyin gözyaşları
ORTADOĞU

Hamaney’in gözyaşları

Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törende yine intikam yeminleri edildi. Süleymani’nin “manevi babası” olarak görülen İran dini lideri Ali Hamaney cenaze namazında tabutun hemen arkasında durdu ve gözyaşlarına boğuldu. Cenaze Tahran’dan Kum’a götürülecek, ardından Kirman’da toprağa verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamaney tabutun arkasında gözyaşları döktü.
Hamaney tabutun arkasında gözyaşları döktü.

ABD saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da dün düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce kişi intikam sloganları atarken, Süleymani’nin ‘manevi babası’ olarak görülen İran dini lideri Ali Hamaney de gözyaşlarına boğuldu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Süleymani yerine Kudüs Gücü komutanlığına atanan General İsmail Kaani dahil olmak üzere İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun tüm üst düzey yetkililerinin de cenaze töreninde hazır olduğu belirtildi. Cenaze töreninde tabutun önünde duran ve Süleymani’nin ‘manevi babası’ olarak görülen Hamaney’in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Kalabalıktan sık sık intikam sloganları yükseldi. Süleymani’nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.

Hamaney, Süleymani’nin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Zarif’ten fotoğraflı paylaşım

  • İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif cenaze töreninin fotoğrafını paylaştı.
  • İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin fotoğraflarını paylaştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a "Hayatında böyle bir insan denizi gördün mü?" diye soran Zarif, şöyle devam etti: "Hâlâ sana bölge üzerine danışmanlık yapan palyaçoları mı dinleyeceksin? Ve hâlâ bu büyük ülkenin ve onun halkının iradesini kırabileceğini mi sanıyorsun? Batı Asya'da ABD'nin kötücül varlığının sonu başladı."

Savaş ilan etse bu kadar olur
DÜNYA
Savaş ilan etse bu kadar olur

Hamaney, Süleymani'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı
OYNAT 00:00
Hamaney, Süleymani'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı
İrani Dini Lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.


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