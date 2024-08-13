Hamas: BIden'ın planı uygulansın

Gazze’de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım sürerken, Hamas’tan ateşkes için yeni bir adım geldi. Hamas, yeni müzakere turuna gitmek yerine arabuluculardan ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de ateşkes için sunduğu öneriyi uygulamaya koyacak bir plan sunmalarını istedi. ABD, Mısır ve Katar'ın 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısının ardından Hamas'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Katliam yapıyor

Açıklamada, "Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü" ifadesine yer verildi. İsrail'in, arabulucuların ortak açıklamasından sonra 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu'nda en az 100 kişinin öldüğü, 250'sinin yaralandığı bir katliam işlediğine dikkat çekildi. Hamas'ın daha önceki müzakere turlarında gereken esnekliği ve pozitifliği gösterdiği ve bu bağlamda da Biden'ın önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili 2735 sayılı kararını kabul ettiği ancak İsrail'in buna karşı çıktığı, katliam yapmaya devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL SÖZLERİ ÇARPITTI

Biden’ın teklifine muhelafet eden İsrail ise Hamas’ın açıklamasını çarpıtarak medyadan servis etti. Yapılan haberlerde, “Hamas müzakerelerden çekildi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya koyulması için bir plan sunmaları istendi.

Arap Birliği ile İİT’ye çağrı

Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT), Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın durması için acil toplantıya çağırdı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği ile İİT'yi acil toplantıya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.







