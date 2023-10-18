Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir

"Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı."

"Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı."

Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ndeki yüzlerce masum, İsrail'in kanlı saldırısının hedefi oldu. Bombalamanın neden olduğu tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, "hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu" vurgulandı.

Saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.