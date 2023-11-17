Hamas: İsrail ile uzun soluklu savaşa hazırız

"Direniş, İsrail'le stratejik bir mücadele veriyor ve bundan ancak zaferle çıkacak. İsrail bu savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır. Direniş bu savaşta son sözü söyleyen taraf olacak ve dünya, Kassam Tugayları ile direniş güçlerinin, 18 yıl önce olduğu gibi işgalciyi Gazze'de yeneceğini görecek."