Hamas: İsrail ile uzun soluklu savaşa hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Heniyye yayımladığı video kaydında, Gazze'de İsrail'e karşı verilen mücadele, düşmana vurulan darbe, bunun sonuçları, Birlemiş Milletler (BM) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesinde alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Direniş güçlerinin, Gazze'de benzeri görülmemiş bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilediğini ve düşman ordusuna acı darbeler vurduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki direnişçileri Allah'ın askerleri olarak nitelendirdi ve Allah'ın bu kişiler eliyle vaadini gerçekleştireceğini dile getirdi.
Heniyye, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinlilerin de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin baskın ve saldırıları, gözaltılar ve toprak müsaderesine karşı mücadele ettiğini vurguladı.
"İsrail uzun soluklu savaş istiyorsa, biz hazırız"
"Gazze, stratejik dönüşümlerin kapısını açtı"
Bütün İslam alemine seslenen Heniyye, şunları kaydetti:
İslam ve Arap dünyası ile uluslararası topluma çağrı
BM Güvenlik Konseyi'nin dün Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi"ni talep eden kararına da değinen Heniyye, saldırıların durması, sınır kapılarının açılması, ablukanın nihai olarak kaldırılması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması konusunda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini söyledi.
Heniyye, Aksa Tufanı'nın tüm İslam aleminin savaşı olduğunu ve Filistin topraklarının kurtulması için Gazze'deki direnişin her yönden desteklenmesi gerektiğini kaydetti.