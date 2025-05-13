Hamas: İsrailli esir "askeri baskıyla" değil ABD ile temaslar sonucu serbest kaldı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Başbakanlık Ofisi'nden yaptığı açıklamada, esirin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sayesinde serbest kaldığı yönündeki iddialarına cevap verildi.

Açıklamada, "Idan Alexander'ın dönüşü, ABD yönetimiyle yapılan ciddi temasların ve arabulucuların çabalarının sonucudur. Siyonist saldırganlığın veya askeri baskı yanılsamasının sonucunda olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun halkını kandırdığı ve saldırganlıkla esirlerini geri almayı başaramadığına işaret edilen açıklamada, İsrailli esirlerin serbest kalması için "ciddi müzakereler yürütülmesi ve esir takası anlaşması yapılması" gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları dün, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı serbest bırakarak Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmişti.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının, kapsamlı ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmanın parçası olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Kanal 14'e konuşan İsrailli bir askeri yetkili ise "Alexander İsrail'e döner dönmez Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.







