Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde Kassam komutanı Dayf'ı andı: Siyonist düşmana en ağır darbeyi vurdu

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde Kassam komutanı Dayf'ı andı: Siyonist düşmana en ağır darbeyi vurdu

00:1814/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın şehit komutanı Dayf'ı şehadetinin yıl dönümünde andı.
Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın şehit komutanı Dayf'ı şehadetinin yıl dönümünde andı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail tarafından şehit edilen Kassam Tugayları'nın eski komutanı Muhammed ed-Dayf'ı şehadetinin birinci yılında andı. Yazılı açıklama yapan Ebu Ubeyde, Dayf'ın 'siyonist düşmana tarihindeki en ağır darbeyi vurduğunu' açıkladı.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın öldürülmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ümmetin büyük şehidi Komutan Muhammed ed-Dayf'ın şehadetinin üzerinden bir yıl geçti." dedi.

"Siyonist düşmana en ağır darbeyi vurdu"

Dayf'ın "kardeşleriyle" birlikte "Aksa Tufanı'na" öncülük ettiğine dikkati çeken Ebu Ubeyde,
"Dayf, siyonist düşmana (İsrail) tarihinin en ağır darbesini indirdi. Bu, siyonist caydırıcılık kapasitesinin kalıcı olarak çökmesine neden oldu."
ifadelerini kullandı.

"Kanı, Mescid-i Aksa ve Filistin uğruna canını feda eden halkımızın kanıyla birleşti"

Sözcü Ebu Ubeyde ayrıca, 7 Ekim'de başlatılan ve Hamas tarafından "Mescid-i Aksa Tufanı" olarak adlandırılan saldırıya atıfla, bu sürecin "ümmetin enerjisini birleştirdiğini, pusulayı yeniden Filistin'e çevirdiğini ve Filistin davasını ön plana taşıdığını" vurguladı.

"Onlarca yıllık cihat, zulüm, fedakarlık, liderlik ve yaratıcılık şehadetle taçlandı." diyen Ebu Ubeyde,
"Büyük komutanımız, ümmetimizin şehitleri ve önderleri safına katıldı. Onun ve silah arkadaşlarının kanı, Mescid-i Aksa ve Filistin uğruna canını feda eden halkımızın kanıyla birleşti."
değerlendirmesini yaptı.
Ebu Ubeyde'nin yaptığı açıklamada yer alan Dayf posteri.

Ebu Ubeyde, Muhammed ed-Dayf'ın, onu tanımayan yeni nesiller için bile "zaferlerle dolu direnişin sembolü" olduğunu vurgulayarak, onun diğer büyük liderler gibi dünyanın tüm özgür halkları için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Dayf'ın şehadeti

İsrail ordusu, 13 Temmuz 2024'te Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ı öldürdüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında komutanları Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



#Ebu Ubeyde
#Muhammed Eddayf
#Hamas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum