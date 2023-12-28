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Dünya

İsrail ordusu: Kassam Tugayları'nın lideri Dayf'ı öldürme operasyonu uzun zaman alacak

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf'ı bulup öldürme operasyonunun "uzun zaman alacağını" söyledi.

10:25 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Sözcü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.


Gazze şehrinin kuzeyindeki Er-Rantisi Hastanesi'nin yer altı altyapısının yıkımını tamamladıklarını söyleyen Hagari, İsrail ordusunun "birkaç kilometre uzunluğunda yer altı altyapısı bulduğunu" iddia etti.


Hagari, ne kadar uzun sürerse sürsün Kassam Tugayları lideri Dayf'ı bulup öldürmeleri gerektiğini, bu işin uzun zaman alacağını ve bunun yapılması gereken bir görev olduğunu söyledi.

#İsrail
#Kassam Tugayları
#Gazze
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