Dünya Hamasa rüşvet teklifi
ORTADOĞU

Hamas’a rüşvet teklifi

ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu ekibinden üç isim, İsrail işgalini tanıması karşılığında Hamas’a rüşvet teklif etti. Washington Post gazetesinin sayfalarından yapılan ahlaksız teklifte şantaj da yer aldı. Hamas’ın İsrail’in varlığını kabul etmesinin akııllıca olacağını kaydeden üçlü, İsrail’i tanımamanın kötü sonuçları olacağını savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD yönetimi İşgali tanıma karşılığında para teklif etti
ABD yönetimi İşgali tanıma karşılığında para teklif etti

İsrail, Filistinlileri yok sayarak ırk ayrımcısı bir rejimi yasalaştırırken ABD yönetimi İsrail işgalini tanıması karşılığında Hamas’a mali yardım vaad etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ekibi üst düzey danışmanı ve damadı Jared Kushner, Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Hamas’a çağrı yaptı. Washington Post gazetesinin sayfalarından yapılan çağrıda işgalci “İsrail’i tanıma” ve “saldırıları durdurma” karşılığında yardım ve Gazze’deki durumun düzeltilmesi önerildi.

PARA, TEHDİT VE ŞANTAJ

Trump’ın Ortadoğu ekibi, Hamas’ın iki İsrailli sivili ve iki İsral askerinin cesedini teslim etmesini de şart koştu. Para teklifi yapılan Hamas’ın tehdit de edildiği açıklamada “İsrail’in kuruluşunun ardından Hamas’ın İsrail’in varlığının kalıcı bir gerçeklik olduğunu kabul etmesi akıllıca olur” denilerek Hamas’ın İsrail’i tanımamasının kötü sonuçları olacağı savunuldu.

ULUSLARARASI TOPLUMA SUÇLAMA

ABD’nin tekliflerinin kabul edilmesi halinde Gazze’ye “ekonomik başarı” ve “güçlenen bir bölgesel ekonomi” vaad eden üçlü, uluslararası toplumu ise suçladı. Filistinlilere en çok ABD’nin yardım ettiğini iddia eden isimler, uluslararası toplumu “gerçekçi çözüm” teklif etmek yerine konuşmakla meşgul olduğunu yazdı.

Yahudi devletine kınama

Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İsrail'i tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlayan ve tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı olduğunu iddia eden "Yahudi ulus devlet" yasa tasarısının İsrail meclisinde kabul edilmesini kınadı. Filistin tarafı, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yayımladığı açıklamada, bu yasayla Filistin halkının, kendi topraklarındaki tarihi hakkının, mal varlıklarının ve kaynaklarının hedef alındığına işaret etti. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde oylanan bu yasanın, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.