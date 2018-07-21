Hamas’a rüşvet teklifi

İsrail, Filistinlileri yok sayarak ırk ayrımcısı bir rejimi yasalaştırırken ABD yönetimi İsrail işgalini tanıması karşılığında Hamas’a mali yardım vaad etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ekibi üst düzey danışmanı ve damadı Jared Kushner, Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Hamas’a çağrı yaptı. Washington Post gazetesinin sayfalarından yapılan çağrıda işgalci “İsrail’i tanıma” ve “saldırıları durdurma” karşılığında yardım ve Gazze’deki durumun düzeltilmesi önerildi.

PARA, TEHDİT VE ŞANTAJ

Trump’ın Ortadoğu ekibi, Hamas’ın iki İsrailli sivili ve iki İsral askerinin cesedini teslim etmesini de şart koştu. Para teklifi yapılan Hamas’ın tehdit de edildiği açıklamada “İsrail’in kuruluşunun ardından Hamas’ın İsrail’in varlığının kalıcı bir gerçeklik olduğunu kabul etmesi akıllıca olur” denilerek Hamas’ın İsrail’i tanımamasının kötü sonuçları olacağı savunuldu.

ULUSLARARASI TOPLUMA SUÇLAMA

ABD’nin tekliflerinin kabul edilmesi halinde Gazze’ye “ekonomik başarı” ve “güçlenen bir bölgesel ekonomi” vaad eden üçlü, uluslararası toplumu ise suçladı. Filistinlilere en çok ABD’nin yardım ettiğini iddia eden isimler, uluslararası toplumu “gerçekçi çözüm” teklif etmek yerine konuşmakla meşgul olduğunu yazdı.

Yahudi devletine kınama

Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İsrail'i tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlayan ve tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı olduğunu iddia eden "Yahudi ulus devlet" yasa tasarısının İsrail meclisinde kabul edilmesini kınadı. Filistin tarafı, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yayımladığı açıklamada, bu yasayla Filistin halkının, kendi topraklarındaki tarihi hakkının, mal varlıklarının ve kaynaklarının hedef alındığına işaret etti. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde oylanan bu yasanın, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.