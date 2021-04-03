​Hangisi başkan?​

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını 1 Nisan perşembe günü yaptı. Toplantı, korona virüs salgını nedeni ile Beyaz Saray’daki Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası’nda yapıldı. Ancak ilk kabinede konuşulanlardan çok, toplantı sonrasında Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve bakanların birlikte verdiği fotoğraf daha çok tartışıldı.

DÜNYA ABD’de eşbaşkanlık dönemi

Dışişleri, Savunma ve Hazine Bakanlarının sandalyede diğer bakanların ise ayakta olduğu fotoğrafta, Biden ve Harris’in yan yana oturması hatta Başkan Yardımcısının duruşuyla biraz daha öne çıkması dikkatli gözlerden kaçmadı. Biden ve Harris’in teamüllerin dışında iki eşit makamda bulundukları algısına sebep verecek şekilde oturma düzeni sağlanması bir kez daha Biden’ın gündemden düşmeyen demans rahatsızlığı nedeniyle dört yıllık görev süresini tamamlamadan, yerini Harris’e bırakacak iddialarını gündeme taşıdı.

DÜNYA ABD’nin hasta adamı

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray internet sitesindeki yönetim şemasının gösterildiği sayfada, önceki başkanlardan farklı olarak Biden Yönetimi ifadesi yerine Biden-Harris yönetimi ifadesi kullanılması “eşbaşkanlık” değerlendirmesine sebep olmuştu. Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinin ‘yönetim’ sayfasında yapılan değişiklikle, Obama ve Trump döneminden farklı olarak, sayfada ‘Biden-Harris Yönetimi’ ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. Beyaz Saray’ın ana Twitter sayfasında da aynı durum göze çarpıyor. Daha önce hükümet çalışanlarına tüm kamusal iletişimlerde “Biden-Harris yönetimine” atıfta bulunmaları talimatı verildiği iddia edilmişti.

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