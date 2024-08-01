|
Dünya

Haniye'nin cenaze töreni dünya basınında

Dünya basını İran'da katil sürüsü İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da düzenlenen cenaze törenini yakından takip etti. Haberlerde, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanının cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı vurgulandı.

15:20 - 1/08/2024 Perşembe
Diğer
İspanya'nın El Pais gazetesi de Hamas lideri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendiğini okuyucularına aktardı.
İspanya'nın El Pais gazetesi de Hamas lideri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendiğini okuyucularına aktardı.

Katar'ın El Cezire televizyonu, İran'da suikastla şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki cenaze törenini anbean aktardı.


İran devlet kanalı Press TV de Haniye ve koruması için düzenlenen cenaze törenine ilişkin detayları paylaştı. Haberde, cenaze töreninin Tahran Üniversitesi'nde düzenlendiği bilgisi verildi.


Hamas lideri Haniye'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı aktarıldı.


Dubai merkezli El Arabiya da Haniye'nin İran'daki cenaze törenine ilişkin gelişmeleri aktardı.


Uluslararası haber ajansları da Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze törenini canlı yayınladı.

AFP cenaze töreni için binlerce kişinin Tahran'da Filistin bayrakları ve Haniye posterleri ile toplandıklarını duyurdu.


İngiliz BBC kanalı "Hamas liderinin cenaze töreni İran'da yoğun kalabalığı bir araya getirdi" başlığını kullandı.


Sky News de haberinde İran sokaklarında Haniye için yas tutanlar olduğuna dikkati çekti.


Almanya'nın Zeit gazetesi İsmail Haniye'nin Tahran'daki cenaze törenine binlerce kişinin katıldığını vurguladı.


İspanya'nın El Pais gazetesi de Hamas lideri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendiğini okuyucularına aktardı.

#İsmail Haniye
#Filistin
#Gazze
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran kimdir?